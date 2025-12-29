#Казахстан в сравнении
Мажилис внес поправки Сената в регулирование процессов цифровизации

Депутаты Мажилиса 29 декабря 2025 года приняли поправки Сената в законодательство по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Всего были приняты 674 позиции.

"Сенатом Парламента данный закон рассмотрен 25 декабря текущего года. Сенатом Парламента в сравнительную таблицу внесено 16 позиций. Данные поправки носят уточняющий характер и не меняют концептуальных положений норм, принятых Мажилисом Парламента", – говорится в заключении к документу.

25 декабря Сенат одобрил Цифровой кодекс страны.

Азамат Сыздыкбаев
