Поправки в Бюджетный кодекс принял Мажилис

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 декабря 2024 года приняли во втором чтении поправки, направленные на совершенствование бюджетного законодательства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы предусмотрены в проекте Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан "О концессиях".

"Сегодня мы приняли очень важный закон. Это важный шаг на пути реформирования финансовой системы страны. Как вы знаете, в прошлом году президент поставил перед нами масштабную задачу о необходимости перехода к новой экономической модели. Сейчас мы формируем для этого правовую основу. В настоящее время Налоговый кодекс находится на рассмотрении в Мажилисе. Сегодня мы принимаем новый Бюджетный кодекс", – сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.

Он напомнил, что глава государства неоднократно поручал рачительно и бережливо относиться к бюджетным деньгам.

"Надо сказать что именно эти критерии легли в основу обновленного бюджетного процесса. В документе, с учетом реалий настоящего времени, пересмотрена вся действующая бюджетная система, значительно усилен принцип бюджета, ориентированного на результат, важный акцент сделан на устойчивое развитие. Для расширения горизонта планирования вводится долгосрочный прогноз на 10 лет. Это позволит нам правильно планировать бюджетные расходы на ближайшую, так и на долгосрочную перспективы и, в целом, лучше прогнозировать доходы и расходы", – уверен Ерлан Кошанов.

Депутат Татьяна Савельева отметила, что в проекте Бюджетного кодекса отражено внедрение расширенного бюджета, включая внебюджетные фонды и квазигосударственный сектор. А также внедрение блочного бюджета посредством систематизации инструментов мониторинга, оценки полученных результатов и их учета при планировании, обеспечения открытости и подотчетности государственных финансов, внедрения обзоров расходов, упрощения бюджетного процесса и сроков формирования бюджета, предоставления самостоятельности госорганам, упрощенного переноса средств на следующий финансовый год.

Документом также предусмотрено снижение дисбалансов в уровне жизни населения регионов через внедрение минимальных стандартов сетей социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.

"Дополнительно проработан ряд вопросов. В общей сложности инициировано более 700 поправок в основной и сопутствующий законопроекты", – сообщила Татьяна Савельева.

В рамках повышения качества прогнозирования и увеличения доходов бюджета предусмотрены следующие нормы:

применение анализа влияния отраслей экономики на объем поступлений. Это также будет являться базой для определения приоритетов расходов, когда решения принимаются с учетом влияния пула отраслевых государственных инвестиционных проектов на развитие экономики (вклад в ВВП, прирост поступлений в бюджет, прирост инвестиций в отрасль и др.);

регламентация компетенций и усиление взаимодействия государственных органов по планированию и администрированию доходов (обмен первичной информацией по доходам, ведение мониторинга неналоговых поступлений и отчетности по ним);

включение в годовой отчет об исполнении бюджетов расширенной аналитической информации по доходам (о налоговой задолженности, авансовых платежах, полноты собираемости налоговых поступлений с применением налогового разрыва);

интеграция в бюджетный процесс реестра парафискальных платежей (функции, переданные государством в конкурентную среду), их мониторинг и ведение отчетности;

регламентация дивидендной политики с зачислением в бюджет не менее 50% от дивидендов, полученных от портфельных компаний Фонда национального благосостояния и не менее 70% от суммы чистого дохода остальных СКС.

В рамках рационального использования средств и управления финансовыми потоками предусматривается следующее:

суммы перевыполнения доходов региональных бюджетов в первую очередь будут направляться на погашение долговых обязательств и финансирование первоочередных расходов, таких как газификация, водоснабжение, тепловые и электрические сети, ремонт дорог;

предусмотрены нормы по управлению казначейством временно свободными средствами на контрольных счетах наличности, в том числе субъектов квазигосударственного сектора и местных бюджетов (при дефиците наличности республиканского бюджета с последующим восстановлением в течение финансового года, а также размещение в финансовые инструменты с целью получения вознаграждений);

регламентирован порядок ведения реестра функций государственных органов, а также его структура;

обязательное проведение экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств НФ, которые реализуются без отражения в республиканском бюджете, и только при условии отсутствия альтернативных источников.

В рамках обеспечения прозрачности и подотчетности государственных финансовых потоков предусмотрено:

упразднение механизма целевых вкладов/перечислений с внедрением альтернативного механизма финансирования АОО, МФЦА и ФСМС (текущие расходы через трансферты юрлиц, расходы развития в виде бюджетных инвестиционных проектов по упрощенным процедурам);

предусмотрено совершенствование статистики долговых обязательств государства, их оценка и анализ, усилены требования к управлению государственным долгом для снижения рисков и долговой нагрузки на бюджет;

информирование Парламента о проводимых корректировках республиканского бюджета и, в целом, усиление парламентского контроля за бюджетом путем расширения перечня документации и информации, представляемых в рамках проекта республиканского бюджета и годового отчета о его исполнении;

усилен парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора через отчеты об использовании чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, и установление в законе о республиканском бюджете лимита их внешних заимствований.

В рамках фискальной децентрализации и совершенствования межбюджетных отношений предусмотрены:

передача с республиканского на местный уровень платы за цифровой майнинг, сбора за проезд автотранспортных средств по территории РК, сбора за выдачу разрешения на использование радиочастотного спектра (теле- и радиовещание), налога на игорный бизнес, государственных пошлин и штрафов (сумма передаваемых поступлений на местный уровень составит порядка 95,1 млрд. тенге (на базе данных 2023 года);

передача корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса и индивидуального подоходного налога на районный уровень (в результате доля бюджетов третьего уровня (районных) к поступлениям МБ по 17 областям увеличится с 35% до 47%, без учета Астаны, Алматы и Шымкента, так как доля КПН от МСБ и ИПН занимает 51% в поступлениях регионов по этим видам);

регламентированы взаимоотношения областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы между собой по вопросам развития агломераций.

Кроме того, требования к прогнозным показателям социальной сферы в рамках прогноза социально-экономического развития будут включать обязательное отражение гендерного аспекта.

В рамках сопутствующего проекта закона предусмотрены ряд поправок в различные кодексы и законы, в первую очередь с учетом приведения в соответствие с поправками в основной законопроект.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы в целях совершенствования отдельных норм был принят ряд поправок, в том числе:

уточнены положения по государственно-частному партнерству;

внесены уточняющие поправки в ряд законов в связи с упразднением исключительных механизмов финансирования – целевой взнос/вклад/перечисление;

регламентирован порядок ведения реестра функций государственных органов, а также его структура;

антропогенные штрафы включены в специальные поступления, которые имеют целевое назначение;

расширены основания для передачи автомобильных дорог международного и республиканского значения в доверительное управление Национальному оператору;

введены нормы по обеспечению качества работ и материалов на дорогах местной сети и улицах населенных пунктов;

создана законодательная основа для членства Казахстана в международных организациях (Тюркский инвестиционный фонд);

урегулированы положения по использованию денег от реализации товаров (работ, услуг), остающихся в распоряжении государственных учреждений Вооруженных Сил;

уточнены сроки проведения предварительной оценки проекта уточненного республиканского бюджета и проекта местного бюджета;

переданы функции тарифного регулятора по подаче поливной воды в Министерство водных ресурсов и ирригации;

регламентированы взаимоотношения областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы между собой по вопросам развития агломераций;

расширены инструменты финансирования научно-исследовательской работы.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в закон "О почте". Документом предлагается предоставить возможность приема почты третьими лицами.