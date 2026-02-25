Медицинские референс-центры появятся в Казахстане: Мажилис принял поправки
Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса 27 мая 2024 года.
"Законопроект направлен на совершенствование основ правового регулирования общественных отношений в сфере науки и научно-технической деятельности", – говорится в заключении.
Документ предусматривает правовые нормы, направленные на:
- закрепление механизмов обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования;
- определение Национальной академии наук в качестве субъекта квазигосударственного сектора, закрепление источников формирования ее имущества, финансирования деятельности и регламентацию ответственности по своим обязательствам;
- совершенствование механизма исчисления сроков реализации научных проектов или программ;
- защиту прав ученых и повышение статуса научного работника.
Кроме того, по инициативе правительства Казахстана законопроектом предусматривается создание референс-центров в сфере здравоохранения, которые будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики, а также оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.
Также документ оптимизирует порядок регистрации, перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги, что позволит ускорить процесс выхода на отечественный рынок необходимых населению лекарственных средств и медицинских изделий.
В Социальный кодекс внесены уточнения, направленные на защиту прав получателей страховых выплат и наследников по договорам пенсионного аннуитета.
В октябре 2025 года депутаты Мажилиса предложили ввести частное медстрахование.