Медицинские референс-центры появятся в Казахстане: Мажилис принял поправки

Депутаты Мажилиса 25 февраля 2026 года приняли поправки в законодательство по вопросам науки в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект внесен на рассмотрение Мажилиса 27 мая 2024 года.

"Законопроект направлен на совершенствование основ правового регулирования общественных отношений в сфере науки и научно-технической деятельности", – говорится в заключении.

Документ предусматривает правовые нормы, направленные на:

закрепление механизмов обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования;

определение Национальной академии наук в качестве субъекта квазигосударственного сектора, закрепление источников формирования ее имущества, финансирования деятельности и регламентацию ответственности по своим обязательствам;

совершенствование механизма исчисления сроков реализации научных проектов или программ;

защиту прав ученых и повышение статуса научного работника.

Кроме того, по инициативе правительства Казахстана законопроектом предусматривается создание референс-центров в сфере здравоохранения, которые будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики, а также оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.

Также документ оптимизирует порядок регистрации, перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги, что позволит ускорить процесс выхода на отечественный рынок необходимых населению лекарственных средств и медицинских изделий.

В Социальный кодекс внесены уточнения, направленные на защиту прав получателей страховых выплат и наследников по договорам пенсионного аннуитета.

В октябре 2025 года депутаты Мажилиса предложили ввести частное медстрахование.