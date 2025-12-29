#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Новые полномочия в сфере туризма получили акиматы

Фото: akorda.kz
Депутаты Мажилиса 29 декабря 2025 года во втором чтении приняли поправки по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Никита Шаталов, главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.

"В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях. И, что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма", – сказал Шаталов.

По его словам, законопроект закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки:

  • к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны;
  • к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста, то есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики.
"Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов: они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений", – добавил депутат.

Кроме того, в рамках законопроекта с учетом депутатских поправок вводится подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и цифровая платформа Е-Спорт. Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год.

Ранее мы писали, что Министерству туризма и спорта уточнили функции.

Азамат Сыздыкбаев
