Что происходит со взносами ОСМС, если не обращались за медпомощью весь год

В филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) по Алматинской области 29 декабря рассказали, куда поступают отчисления по ОСМС и что с ними происходит, если не пользоваться медуслугами, сообщает Zakon.kz.

В организации отметили, что система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) является солидарной и не подразумевает накопительных личных счетов.

"Все взносы и отчисления поступают на единый специальный счет в Национальном банке. Оттуда они ежемесячно направляются на оплату медицинским организациям за оказанные ими медицинские услуги по ОСМС. То есть, в целом за пациентов, которые лечились по ОСМС. Это предусмотрено для того, чтобы не ограничивать каждого человека в объеме получаемой им медицинской помощи, так как некоторые медицинские услуги стоят несколько сотен и даже миллионы тенге. Покрыть такую услугу за счет личных взносов пациента невозможно, так как в год максимальный размер взносов составляет 204 000 тенге", – объяснили в филиале фонда.

В конце года оставшиеся на едином счете средства ОСМС переходят на следующий календарный год и направляются в виде аванса медицинским организациям в начале года.

Солидарная система ОСМС – одна из причин, почему казахстанцам не дают тратить деньги из фонда на лекарства или другие нужды. Но в планах внедрить сооплату для лекарственных средств в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения.