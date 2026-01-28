"Звезду всадника" из Америки обнаружили в ботсаду Алматы

Администрация Ботанического сада Алматы регулярно делится познавательными материалами о растениях, произрастающих на его территории. На этот раз специалисты рассказали о гиппеаструме красноватом, который сейчас цветет в теплично-оранжерейном комплексе сада, сообщает Zakon.kz.

Гиппеаструм красноватый (лат. Hippeastrum striatum) относится к семейству Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Это эффектное луковичное растение с крупными ярко-красными цветками, собранными в зонтиковидное соцветие. Мощный полый цветонос достигает 40-70 см в высоту и несет от 2 до 6 воронковидных цветков диаметром до 15-20 см. Листья линейные, ремневидные, темно-зеленые появляются одновременно с цветоносом или после цветения.

Род Hippeastrum происходит из тропических и субтропических районов Южной и Центральной Америки.

Известно, что название образовано от греческих слов hippeus – "всадник" и astron – "звезда", что можно перевести как "звезда всадника" или "рыцарская звезда". Такое поэтичное имя связано с формой цветка, напоминающей сияющую звезду.

Долгое время гиппеаструм путали с амариллисом, однако это разные роды растений с различным происхождением. Настоящий амариллис родом из Южной Африки, тогда как гиппеаструм – типичный представитель американской флоры.

"Сегодня известно более 90 природных видов и сотни декоративных сортов гиппеаструма, отличающихся окраской, формой и сроками цветения", – говорится в заключительной части от специалитов.

