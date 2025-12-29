#Казахстан в сравнении
Общество

"202Б – это чей адрес?": декорацию в Щучинске обсуждают в Казнете

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 15:30 Фото: Zakon.kz
Немного ранее традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки в стиле хоррор стали поводом для обсуждений в Степногорске. Теперь внимание жителей Щучинска привлекла инсталляция с надписью "2026", сообщает Zakon.kz.

Именно ее заметил один из очевидцев и поспешил поделиться с казахстанцами в Threads. Так, поводом стала последняя цифра. Комментаторы отмечают, что "шестерка" очень похожа на переделанную "пятерку".

Фото: Threads/@kirill.pavlov.kz

"Акимат Щучинска – да сойдет и так, никто не заметит!" – написал автор в подписи к фото.

Впрочем, не все пользователи Сети критически отнеслись к увиденному.

  • Если на эту реконструкцию не потратили пару миллионов – то респект ребятам.
  • Переиспользовать старые украшения гораздо лучше.
  • Есть идея, как на следующий год переделать на 7. Свяжитесь со мной!
  • Очень практично, экономно.
  • А я – за экономию городского бюджета.
  • 202Б – это адрес чей-то. Просто улицу забыли написать.
  • Пусть уж такой городок, чем как ранее.
  • А что вам каждый год новые украшения, что ли, подавать?
  • Если из бюджета не было затрат, то тогда норм.

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в акимат Бурабайского района.

Там 29 декабря 2025 года уточнили, что новогодняя фигура с обозначением года выполнена в виде разборной (модульной) конструкции, что позволяет заменять отдельные элементы без необходимости изготовления всей фигуры заново.

"В связи с этим при подготовке к Новому году-2026 была произведена замена цифры "5", использовавшейся в прошлом году, на цифру "6" с применением реставрационных работ и доработки существующей конструкции. Изготовление полностью новой фигуры ежегодно не является обязательным и экономически обоснованным, поскольку при сохранении технической исправности и надлежащего внешнего вида конструкции возможно выполнить частичную замену элементов. Такой подход позволяет существенно снизить затраты, обеспечить рациональное и эффективное использование бюджетных средств, а также сократить сроки подготовки праздничного оформления", – говорится в официальном ответе.

Также в акимате подчеркивают, что все выполненные работы соответствуют условиям заключенного договора, требованиям безопасности и эстетическим нормам, предъявляемым к объектам праздничного оформления.

"Принятое решение не повлияло на качество, внешний вид и функциональность новогодней фигуры. Таким образом, использование ранее изготовленной конструкции с заменой одной цифры является обоснованным, экономически целесообразным и соответствует принципам эффективного управления бюджетными средствами".Пресс-служба акимата Бурабайского района

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 15:30
"Вырубали топором": Дед Мороз и Снегурочка в стиле хоррор стали поводом для скандала в Степногорске

24 декабря мы также рассказывали, что жители Талдыкоргана разрушили новогодние декорации. Тогда заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков выступил с важным обращением к жителям города. Чиновник призвал бережно относиться к декорациям и украшениям, подготовленным специально для новогодней атмосферы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
