"Горжусь, что это Казахстан": житель Щучинска показывает жемчужину Казахстана с высоты птичьего полета

Чтобы увидеть Боровое по-настоящему, иногда достаточно взглянуть на него сверху. Для жителя Щучинска Андрея Гусенкова этот край давно стал частью жизни, а съемка с дрона – способом показать знакомые места с высоты птичьего полета. С автором познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Андрею 31 год. Он родился и вырос в Щучинске – городе, который находится всего в нескольких километрах от курортной зоны Боровое. Его атмосферные ролики разлетаются по Сети, собирая тысячи просмотров и короткие, но точные реакции: "Хочу туда", "Как красиво", "Горжусь, что это Казахстан".

Фото из личного архива Андрея Гусенкова

Видеоролики Андрея легко узнать. Это съемка с дрона, где камера медленно скользит над хвойными лесами, уходит вдоль зеркальной глади озер и поднимается к вершинам гор. В кадре – Боровое без спешки и суеты, каким его видят не все туристы.

При этом съемки мужчина проводит в любое время года, показывая родной край: от летней зелени и прозрачных озер до заснеженных лесов и гор, раскрывая красоту края вне сезона. Кстати, с каждой горой у Андрея своя ассоциация. К примеру, гора Синюха олицетворяет спокойствие, силу и красоту.

Фото из личного архива Андрея Гусенкова/Гора Синюха

Особое место в этих видео занимает музыка. Она не отвлекает, а подчеркивает настроение: спокойная, атмосферная, иногда почти незаметная. Вместе с движением камеры она создает ощущение присутствия, будто зритель сам летит над озерами, дышит хвойным воздухом и на несколько минут оказывается вдали от города.

Сам Андрей говорит, что не пытается приукрасить природу. Она и без того самодостаточна. Есть у Андрея и свое особенное место. Это гора Жеке Батыр, или Спящий Батыр, которая действительно похожа на отдыхающего человека. Он поднимается на ее вершину уже много лет, с самого детства.

Фото из личного архива Андрея Гусенкова/Гора Жеке батыр

Легенды этих мест он воспринимает спокойно, как красивую часть романтики. Гораздо важнее, по его словам, то, что мы оставим после себя: сохраненную природу или следы варварского отношения к ней.

Увлечение фото- и видеосъемкой появилось у Андрея еще в школьные годы. Но именно природу он начал снимать после покупки первого дрона. Сегодня техника всегда с ним. Он снимает в любой удачный момент и только в хорошем настроении.

"Иногда планирую кадр, но чаще просто вижу и снимаю. У природы есть свой характер и свое настроение, а я не всегда могу его угадать. Моя главная цель – показать Боровое своими глазами", – признается он.

Больше всего в туристический сезон Андрея огорчает мусор, который люди оставляют даже на вершинах гор. При этом он уверен, что рост туризма – это шанс для Борового стать чем-то большим, чем просто курорт, и дать региону новые рабочие места.

Фото из личного архива Андрея Гусенкова

По его мнению, развивать инфраструктуру нужно аккуратно и вдумчиво, не в ущерб природе. Он мечтает о доступном аквапарке, канатной дороге, горнолыжной трассе, крытом зимнем катке, но подчеркивает: леса, озера и горы должны остаться нетронутыми.

Покидать родные места он не планирует. Кроме съемок природы, он мечтает развивать кулинарный блог и готовить на природе, путешествовать и делиться увиденным.

Кстати, его видео, где он готовит бешбармак, уже "залетело", набрав тысячи "лайков" и сотни комментариев, в которых пользователи TikТok спорят о том, что класть цельный сочень в бульон, не разрезая его на куски, является северным вариантом приготовления бешбармака.

"Ооо, северный вариант". "Почему северный? Не придираюсь, просто любопытно. Мы так же делаем беш (Алматы)". "Так в народе говорят. На севере сочни цельные, круглые, как на видео, а на юге режут и добавляют овощи, морковь и картофель". "На удивление правильно и красиво приготовлено и снято. Аутентично, можно сказать. Молодцы. Приятного аппетита".

История Андрея Гусенкова – о спокойной, тихой любви к земле, на которой он вырос. Он просто живет здесь и показывает свою Родину такой, какой видит сам.

