Общество

На юге Казахстана келинка похитила золото у свекрови и потратила деньги на азартные игры

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 22:40 Фото: pexels
В Туркестанской области полицейские раскрыли крупную квартирную кражу, в которой подозреваемой оказалась близкая родственница потерпевшей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 декабря Оtyrar.kz, в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая о пропаже из дома золотых украшений и крупной суммы денег. В ходе расследования выяснилось, что кражу совершила ее невестка.

По данным следствия, начиная с мая текущего года женщина систематически выносила из дома свекрови ювелирные изделия и наличные. Украшения она сдавала в ломбарды, а полученные деньги тратила на азартные игры. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 8,5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
