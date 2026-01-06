Ветер до 23 м/с и гололед: жителей Астаны предупредили о непогоде

К жителям и гостям Астаны обратилась пресс-служба столичного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода.

"По данным РГП "Казгидромет", в городе 6 января прогнозируется ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с", – сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

В этой связи, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре, спасатели попросили астанчан соблюдать меры безопасности:

при усилении ветра следует ограничить выход из зданий (оставайтесь в помещениях по возможности);

взять детей под контроль и не оставлять их без присмотра;

если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или в магазинах;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

очень опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

держитесь подальше и не оставляйте автотранспорт от гнилых и старых деревьев.

Также жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры безопасности в период гололеда:

В первую очередь выбирайте обувь с толстой, нескользящей подошвой и низким каблуком. Обнаружив опасный участок, не спешите и обойдите его стороной.

В период гололеда старайтесь не переносить тяжелые предметы.

"При чрезвычайной ситуации звоните на номер 101 и 112", – заключили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Подробнее о погоде в Астане на 6, 7 и 8 января 2026 года можете узнать по ссылке.