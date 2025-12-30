Как в Казахстане готовятся к предстоящим паводкам

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал доклады о ходе подготовки к предстоящему паводковому периоду на территории Балхаш-Алакольского бассейна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодня по Алматинской области проведена механизированная очистка более 300 км магистральных и внутрихозяйственных каналов, а также внутрихозяйственных каналов 15 водохранилищ. Очищены 35 гидропостов.

По области Жетысу проведены благоустройство и ремонт трех километров защитных дамб, благоустройство 14,8 км водоотводных каналов и арыков, механическая очистка 261,8 км каналов и рек, а также дноуглубление, спрямление и укрепление берегов 8,9 км русел рек.

В городе Алматы очищено более 1,5 тыс. км арыков, вывезено 548 тыс. кубометров снега, проведена очистка русел рек Улькен Алматы, Есентай, Каргалы, Тиксай и Султанка. В настоящее время ведутся работы по благоустройству и укреплению берегов русел четырех рек общей протяженностью 37,3 км.

В Актогайском районе Карагандинской области полностью завершены 11 из запланированных 12 мероприятий по подготовке к паводковому периоду, включая укрепление берегов, плотин и мостов, а также очистку каналов и русел рек.

Со слов министра, инспекция должна совместно с РГП "Казгидромет" проанализировать обеспеченность водными ресурсами в пределах бассейна.

"Совместно с Департаментом подземных вод и Национальной гидрогеологической службой нужно провести работы по инвентаризации скважин вертикального дренажа. Также необходимо в срок и в соответствии с Водным кодексом реализовать работы по установлению водоохранных зон и полос на водных объектах. Филиалы РГП "Казводхоз", в свою очередь, должны обеспечить работников необходимыми принадлежностями, взять на контроль строительно-монтажные работы в рамках Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, а также ежегодно проводить механизированную очистку не менее 1000 км каналов", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

