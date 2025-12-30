#Казахстан в сравнении
Общество

Как в Казахстане готовятся к предстоящим паводкам

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 08:11 Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал доклады о ходе подготовки к предстоящему паводковому периоду на территории Балхаш-Алакольского бассейна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодня по Алматинской области проведена механизированная очистка более 300 км магистральных и внутрихозяйственных каналов, а также внутрихозяйственных каналов 15 водохранилищ. Очищены 35 гидропостов.

По области Жетысу проведены благоустройство и ремонт трех километров защитных дамб, благоустройство 14,8 км водоотводных каналов и арыков, механическая очистка 261,8 км каналов и рек, а также дноуглубление, спрямление и укрепление берегов 8,9 км русел рек.

В городе Алматы очищено более 1,5 тыс. км арыков, вывезено 548 тыс. кубометров снега, проведена очистка русел рек Улькен Алматы, Есентай, Каргалы, Тиксай и Султанка. В настоящее время ведутся работы по благоустройству и укреплению берегов русел четырех рек общей протяженностью 37,3 км.

В Актогайском районе Карагандинской области полностью завершены 11 из запланированных 12 мероприятий по подготовке к паводковому периоду, включая укрепление берегов, плотин и мостов, а также очистку каналов и русел рек.

Со слов министра, инспекция должна совместно с РГП "Казгидромет" проанализировать обеспеченность водными ресурсами в пределах бассейна.

"Совместно с Департаментом подземных вод и Национальной гидрогеологической службой нужно провести работы по инвентаризации скважин вертикального дренажа. Также необходимо в срок и в соответствии с Водным кодексом реализовать работы по установлению водоохранных зон и полос на водных объектах. Филиалы РГП "Казводхоз", в свою очередь, должны обеспечить работников необходимыми принадлежностями, взять на контроль строительно-монтажные работы в рамках Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, а также ежегодно проводить механизированную очистку не менее 1000 км каналов", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

26 декабря премьер-министр Олжас Бектенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об итогах 2025 года.

