Управление туризма появится в области Жетысу

Премьер-министр страны Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос доложил о работе по открытию в регионах управлений туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что уже в девяти регионах Казахстана функционируют самостоятельные управления туризма – это города Алматы и Шымкент, область Абай, а также Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

"В одиннадцати регионах функции в сфере туризма реализуются через отделы в составе других управлений – таких, как индустриально-инновационное развитие, предпринимательство, физическая культура и спорт. Из указанных девяти регионов в трех – Абайской, Карагандинской и Акмолинской областях – соответствующие управления были созданы в 2023-2025 годах. В области Жетысу рассматривается вопрос о создании управления туризма", – говорится в ответе.

По его словам, в 15 регионах страны действуют 29 визит-центров, еще в двух регионах (Абайская и Павлодарская области) строительство планируется завершить до конца 2026 года. В трех остальных регионах (Костанайская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области) вопрос о строительстве визит-центров находится на рассмотрении.

"Следует отметить, что визит-центры выполняют функции по предоставлению бесплатных консультаций по вопросам транспортной логистики (включая маршруты общественного транспорта и трансферов), культурных и массовых мероприятий, объектов досуга, приобретения местной продукции, а также по содействию в организации экскурсий", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали об увеличении потока китайских туристов в Казахстан.