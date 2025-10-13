#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Управление туризма появится в области Жетысу

Жетысуская область, Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:50 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр страны Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос доложил о работе по открытию в регионах управлений туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что уже в девяти регионах Казахстана функционируют самостоятельные управления туризма – это города Алматы и Шымкент, область Абай, а также Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

"В одиннадцати регионах функции в сфере туризма реализуются через отделы в составе других управлений – таких, как индустриально-инновационное развитие, предпринимательство, физическая культура и спорт. Из указанных девяти регионов в трех – Абайской, Карагандинской и Акмолинской областях – соответствующие управления были созданы в 2023-2025 годах. В области Жетысу рассматривается вопрос о создании управления туризма", – говорится в ответе.

По его словам, в 15 регионах страны действуют 29 визит-центров, еще в двух регионах (Абайская и Павлодарская области) строительство планируется завершить до конца 2026 года. В трех остальных регионах (Костанайская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области) вопрос о строительстве визит-центров находится на рассмотрении.

"Следует отметить, что визит-центры выполняют функции по предоставлению бесплатных консультаций по вопросам транспортной логистики (включая маршруты общественного транспорта и трансферов), культурных и массовых мероприятий, объектов досуга, приобретения местной продукции, а также по содействию в организации экскурсий", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали об увеличении потока китайских туристов в Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
13:12, 07 октября 2025
Более 2 тысяч гектаров земли планируют изъять в Алатау для госнужд
120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы
13:07, 09 октября 2025
120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы
Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов
16:25, 09 октября 2025
Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году – Бектенов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: