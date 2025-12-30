#Казахстан в сравнении
Общество

Какие новые законы планируется принять в 2026 году

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:32 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 30 декабря 2025 года рассказал, какие законы нужно принять в 2026 году, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что в 2026 году правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые касаются важных аспектов экономики и социальной сферы.

"Одним из направлений будет дальнейшее улучшение управления государственным имуществом. Необходимо закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Мы продолжим активно работать над совершенствованием нормативной базы для улучшения защиты прав работников и укрепления системы социального обеспечения. Также в плане законодательные инициативы, которые помогут обеспечить системный и комплексный подход к развитию нефтегазохимической промышленности", – анонсировал премьер-министр.

Всего в предстоящем году предусматривается разработка 12 законопроектов.

29 декабря 2025 года депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в Строительный кодекс. Документ считается принятым в целом Парламентом и направляется на подпись главе государства.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
