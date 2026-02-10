Около 500 км железных дорог построят в Казахстане в 2026 году

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства рассказал о развитии железно-дорожной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, динамичное развитие транзитного потенциала сдерживается рядом факторов. В частности, остается высоким уровень износа железнодорожной инфраструктуры. Грузовые поезда двигаются со скоростью в среднем 38 км в час.

"Это быстрее, чем в странах СНГ, но ниже развитых стран. Поэтому реализация комплексной программы по модернизации магистральной железнодорожной сети находится под постоянным контролем. В этом году мы завершим строительство двух железнодорожных линий протяженностью 475 км и модернизацию 2900 км путей. Это позволит увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость транзитных контейнерных поездов достигнет 50 км в час", – сказал Бектенов.

К примеру, срок доставки грузов от границы КНР до Каспийского моря к концу этого года сократится с 84 часов до 55 часов.

Также в 2026 году будут проведены работы по строительству и реконструкции 11 тысяч километров автодорог.

Ранее глава правительства сообщил о снижении зависимости местных бюджетов.