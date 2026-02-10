#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
494.75
586.77
6.38
Общество

Около 500 км железных дорог построят в Казахстане в 2026 году

Ремонт железной дороги, ЖД, железная дорога, строительство ЖД, железнодорожное строительство, ремонт ЖД, строительство железной дороги , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства рассказал о развитии железно-дорожной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, динамичное развитие транзитного потенциала сдерживается рядом факторов. В частности, остается высоким уровень износа железнодорожной инфраструктуры. Грузовые поезда двигаются со скоростью в среднем 38 км в час.

"Это быстрее, чем в странах СНГ, но ниже развитых стран. Поэтому реализация комплексной программы по модернизации магистральной железнодорожной сети находится под постоянным контролем. В этом году мы завершим строительство двух железнодорожных линий протяженностью 475 км и модернизацию 2900 км путей. Это позволит увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость транзитных контейнерных поездов достигнет 50 км в час", – сказал Бектенов.

К примеру, срок доставки грузов от границы КНР до Каспийского моря к концу этого года сократится с 84 часов до 55 часов.

Также в 2026 году будут проведены работы по строительству и реконструкции 11 тысяч километров автодорог.

Ранее глава правительства сообщил о снижении зависимости местных бюджетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны
10:54, Сегодня
1 трлн тенге потратят в Казахстане на специальные экономические зоны
Олжас Бектенов: Дефицит электроэнергии остается значительным в Казахстане
11:03, Сегодня
Олжас Бектенов: Дефицит электроэнергии остается значительным в Казахстане
Какие новые законы планируется принять в 2026 году
10:32, 30 декабря 2025
Какие новые законы планируется принять в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
11:04, Сегодня
Джейк Пол поцеловал чемпионку Олимпиады после олимпийского рекорда и провала Казахстана
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
10:51, Сегодня
Новоиспечённый бразильский защитник "Кайрата" оценил свой переход в команду
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
10:38, Сегодня
"Мы никогда не брали очень дорогих футболистов": хозяин "Кайрата" о Нани в "Актобе"
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
10:22, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица ЧРК по хоккею перед возобновлением матчей после паузы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: