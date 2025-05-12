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С мая 2025 года Казахстан запускает новые авиарейсы в 10 стран

С мая 2025 года Казахстан запускает новые авиарейсы в 10 стран, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 17:16 Фото: unsplash
Казахстан с мая 2025 года связывает себя с 10 странами новыми авиамаршрутами. Об этом сегодня проинформировали в Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что работа по открытию новых международных авиамаршрутов проводится на постоянной основе.

"С мая текущего года из Республики Казахстан планируются к открытию новые авиамаршруты в 10 стран: Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Авиакомпания Scat в мае планирует открыть новые авиамаршруты из аэропорта Шымкента:

с 27 мая:

  • Шымкент – Будапешт (Венгрия), 2 рейса в неделю;
  • Шымкент – Мюнхен (Германия), 2 рейса;

с 29 мая:

  • Шымкент – Шанхай (Китай), 2 рейса;
  • Шымкент – Сеул (Корея), 2 рейса.

Авиакомпания Air Astana также планирует запустить ряд новых международных авиамаршрутов:

  • с 14 мая Астана – Дананг (Вьетнам), 2 рейса;
  • с 27 мая Атырау – Тбилиси (Грузия), 3 рейса;
  • с 28 мая Алматы – Ош (Кыргызстан), 4 рейса;
  • с 31 мая Атырау – Баку (Азербайджан), 3 рейса;

Авиакомпания Fly Arystan в текущем году планирует открыть новые авиамаршруты:

с 18 мая:

  • Алматы – Кульджа (Китай), 2 рейса;

с 28 мая:

  • Астана – Газипаша (Турция), 2 рейса.

Также с 13 мая авиакомпания Azerbaijan Airlines планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Астана – Баку (Азербайджан) с 3 до 4 раз в неделю.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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