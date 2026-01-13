#Казахстан в сравнении
Общество

Олжас Бектенов раскрыл планы по водосбережению и модернизации водоснабжения

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 11:50 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 13 января 2026 года рассказал, почему важно обеспечить полный контроль за водой от источника до конечного потребителя, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов отметил, что с учетом роста численности населения и в целом экономики, водопотребление будет увеличиваться. Поэтому, по его словам, вопрос обеспечения доступа к чистой питьевой воде с каждым днем будет становиться актуальнее.

"По поручению главы государства завершена реализация проектов по обеспечению услугами водоснабжения городов и сел. Однако, учитывая, что обеспечение питьевой водой это процесс постоянный, всем ответственным госорганам необходимо держать этот вопрос на контроле", – заявил глава правительства.

Он также поручил акиматам на местах следить за качеством воды и активно использовать возможности Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

"Мы уже видим положительные результаты – снижается уровень износа сетей. Эту работу надо продолжать", – подчеркнул премьер-министр.

Высказался он также и о рисках засухи на юге страны.

"По имеющимся прогнозам, приток воды на вегетацию 2026 года оценивается с дефицитом до 1 млрд куб. метров. Для рационального использования водных ресурсов крайне важным является внедрение водосберегающих технологий, особенно в сфере сельского хозяйства", – добавил Олжас Бектенов.

В этой связи министерствам сельского хозяйства и водных ресурсов, а также акиматам Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей поручено утвердить структуру посевных площадей влагоемких культур в строгом соответствии с лимитами водопользования. Министерству водных ресурсов также поручено обеспечить заключение всех договоров по подаче воды фермерам согласно индикаторам Дорожной карты по диверсификации структуры посевных площадей.

Указал он и на необходимость активизировать работу по цифровизации водной отрасли.

"До конца текущего года надо создать Единую цифровую платформу водных ресурсов, которая объединит данные о поверхностных и подземных источниках. Реализация этого проекта позволит создать карту Национального водного баланса и обеспечить гидрогеологический мониторинг. Наряду с этим, следует продолжить работу по оцифровке оросительных каналов. Кроме того, перед нами стоит задача по полной автоматизации и цифровизации производственных процессов городских водоканалов с применением лучших мировых практик. Надо обеспечить полный контроль за водой от источника до конечного потребителя. Вся работа должна быть проведена качественно и в срок", – поручил глава кабмина.

Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами поручено контролировать реализацию проектов по водоснабжению и водоотведению в рамках выделенных сумм трансфертов общего характера и Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Министерству водных ресурсов в свою очередь необходимо будет принять меры по реализации до конца года 12 проектов по улучшению обеспечения питьевой водой 142 сельских населенных пунктов, а также до 30 июля обеспечить ввод в эксплуатацию Шардаринского группового водовода в Туркестанской области и до 15 ноября завершить реконструкцию Пресновского и Соколовского групповых водоводов в Северо-Казахстанской области.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов сообщил, что в рамках Национального проекта на системы водоснабжения и водоотведения планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций. В его рамках планируется провести модернизацию 2,8 тыс. км сетей водоотведения, 5 тыс. км водопроводных сетей и канализационно-очистных сооружений в 45 городах.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
