Общество

Режим работы ЦОНов и спецЦОНов на Новый год и Рождество: что нужно знать казахстанцам

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 16:17 Фото: gov4c.kz
НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сделала заявление для граждан Казахстана о работе центров обслуживания населения (ЦОН) и спецЦОНов в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с празднованием Нового года 1 и 2 января, а также 7 января 2026 года Центры обслуживания населения, включая специализированные, работать не будут.

"3 января (суббота) является рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием граждан будет осуществляться с 9:00 до 13:00", – говорится в публикации.

Кроме того, заявлено, что 5 и 6 января являются рабочими днями.

В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы страны будут работать в штатном режиме.

Стоит уточнить, что центры обслуживания населения, в том числе специализированные, в будние дни принимают граждан с 9:00 до 18:00.

"Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00", – напомнили в госкорпорации.

Немного ранее казахстанцам разъяснили ситуацию с платными услугами по линии 1414. Об этом можно прочитать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
