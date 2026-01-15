Казахстанцам сообщили отличную новость о заявках в ЦОН

Казахстанцы могут следить за заявками в Центр обслуживания населения (ЦОН) в реальном времени. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

15 января 2026 года житель Казахстана поинтересовался, как после подачи заявления в ЦОН узнать, на каком этапе находится заявка, не приходя лично.

Сотрудники госкорпорации уточнили, отслеживать статус заявки можно онлайн и в реальном времени через мобильное приложение "ЦОН".

"Для этого достаточно зайти в разделы "Услуги ЦОН" или "Услуги спецЦОН" и указать номер своей заявки. Система покажет, на каком этапе находится обращение и когда можно ожидать результат". НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

