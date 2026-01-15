#Казахстан в сравнении
Советы

Казахстанцам сообщили отличную новость о заявках в ЦОН

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 11:33 Фото: gov4c.kz
Казахстанцы могут следить за заявками в Центр обслуживания населения (ЦОН) в реальном времени. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

15 января 2026 года житель Казахстана поинтересовался, как после подачи заявления в ЦОН узнать, на каком этапе находится заявка, не приходя лично.

Сотрудники госкорпорации уточнили, отслеживать статус заявки можно онлайн и в реальном времени через мобильное приложение "ЦОН".

"Для этого достаточно зайти в разделы "Услуги ЦОН" или "Услуги спецЦОН" и указать номер своей заявки. Система покажет, на каком этапе находится обращение и когда можно ожидать результат".НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Немного раньше мы писали о том, что просроченное удостоверение не подходит для подачи заявления на пособие.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
