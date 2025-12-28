#Казахстан в сравнении
События

Магия Алматы: фотограф заворожил казахстанцев новым роликом

алматинскую телебашню в облаках показал фотограф казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 17:55 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился с казахстанцами роликом, на котором алматинская телебашня на закате буквально утопает в облаках, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Ночную красавицу – алматинскую телебашню – вы уже видели. Мне удалось поймать новые впечатляющие кадры на закате. Как вам?​ Внизу в городе пасмурно, но когда оказался выше облаков, открылся этот вид с закатом! Просто дыхание остановилось от красоты. Еще удалось поймать кадр с огнями Шымбулака, они только зажглись. Это магия Алматы, которая никогда не надоест", – отметил Доценко.

Казахстанцы оценили красоту ролика в комментариях:

– Волшебство! Дмитрий, спасибо за такую красоту!

– Самый красивый город в мире.

– Вы волшебник!

– Шикарно!

Ранее Доценко опубликовал атмосферный ролик с видом на телебашню Коктобе, окутанную ночным туманом.

