Магия Алматы: фотограф заворожил казахстанцев новым роликом
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился с казахстанцами роликом, на котором алматинская телебашня на закате буквально утопает в облаках, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Ночную красавицу – алматинскую телебашню – вы уже видели. Мне удалось поймать новые впечатляющие кадры на закате. Как вам? Внизу в городе пасмурно, но когда оказался выше облаков, открылся этот вид с закатом! Просто дыхание остановилось от красоты. Еще удалось поймать кадр с огнями Шымбулака, они только зажглись. Это магия Алматы, которая никогда не надоест", – отметил Доценко.
Казахстанцы оценили красоту ролика в комментариях:
– Волшебство! Дмитрий, спасибо за такую красоту!
– Самый красивый город в мире.
– Вы волшебник!
– Шикарно!
Ранее Доценко опубликовал атмосферный ролик с видом на телебашню Коктобе, окутанную ночным туманом.
