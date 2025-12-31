#Казахстан в сравнении
Общество

Январское ЕНТ-2026: сколько участников и важные правила, которые им нужно знать

ЕНТ, компьютеры, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:56 Фото: gov.kz
В Казахстане завершен прием заявлений для участия в январском едином национальном тестировании (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 декабря 2025 года, заявили в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Завершен прием заявлений для участия в январском ЕНТ-2026. Около 187 тыс. человек изъявили желание пройти тестирование, что на 20 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. ЕНТ пройдет с 10 января по 10 февраля".

Отмечается, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования.

"Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) и таблица растворимости солей. А на апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве подчеркнули, что в 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них:

  • 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана",
  • по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность",
  • а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов.
"Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в размере 40 минут".Пресс-служба МНВО РК

Как напомнили в ведомстве, в январском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:56
Кто может сдать январское ЕНТ: полный список участников

25 декабря 2025 года вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова рассказала, когда ЕНТ будет кардинально обновлено.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
