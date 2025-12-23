Кто может сдать январское ЕНТ: полный список участников

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

22 декабря 2025 года стартовал прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании (ЕНТ), которое продлится до 30 декабря. Специалисты Национального центра тестирования напомнили, кто может принять в нем участие, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным центра, участвуют: выпускники школ 2026 года;

условно принятые в вуз;

выпускники колледжей;

выпускники школ прошлых лет;

граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом;

иностранные граждане казахской национальности;

студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе;

студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут. Известно, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: