Кто может сдать январское ЕНТ: полный список участников
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
22 декабря 2025 года стартовал прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании (ЕНТ), которое продлится до 30 декабря. Специалисты Национального центра тестирования напомнили, кто может принять в нем участие, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным центра, участвуют:
- выпускники школ 2026 года;
- условно принятые в вуз;
- выпускники колледжей;
- выпускники школ прошлых лет;
- граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом;
- иностранные граждане казахской национальности;
- студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе;
- студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе.
Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.
Известно, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript