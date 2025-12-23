#Казахстан в сравнении
Общество

Кто может сдать январское ЕНТ: полный список участников

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 16:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
22 декабря 2025 года стартовал прием заявлений для участия в январском Едином национальном тестировании (ЕНТ), которое продлится до 30 декабря. Специалисты Национального центра тестирования напомнили, кто может принять в нем участие, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным центра, участвуют:

  • выпускники школ 2026 года;
  • условно принятые в вуз;
  • выпускники колледжей;
  • выпускники школ прошлых лет;
  • граждане Казахстана, обучившиеся за рубежом;
  • иностранные граждане казахской национальности;
  • студенты творческих специальностей, желающие перевестись на другие специальности на платной основе;
  • студенты, желающие перевестись на "Педагогические науки" на платной основе.

Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля 2026 года. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Известно, что при подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
