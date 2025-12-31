Погода на 1 января 2026 года: Астана -12°С, Алматы и Шымкент до +4°С
До наступления 2026 года остаются считанные часы. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 1 января, сообщает Zakon.kz.
Так, зиму ощутят лишь жители и гости столицы Казахстана.
Астана
- Погода: переменная облачность, ночью ожидаются снег и низовая метель. Возможен гололед.
- Ветер: юго-западный, 9-14 метров в секунду.
- Температура: ночью -10-12°С, днем -7-9°С.
Алматы
- Погода: облачно, временами осадки – дождь и снег. Возможен туман и гололед.
- Ветер: северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
- Температура: ночью и днем +1-3°С.
Шымкент
- Погода: переменная облачность, ночью и утром ожидаются осадки – дождь и снег, возможен туман и гололед.
- Ветер: северо-восточный, 8-13 метров в секунду.
- Температура: ночью -2°С, днем +2-4°С.
Ранее стало известно, что в связи с резким потеплением в Астане и таянием снега временно приостановлена работа ледяных горок и катка на набережной реки Есиль.
