Погода на 1 января 2026 года: Астана -12°С, Алматы и Шымкент до +4°С

Фото: Zakon.kz

До наступления 2026 года остаются считанные часы. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 1 января, сообщает Zakon.kz.

