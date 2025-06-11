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Общество

К жителям Астаны, желающим купить квартиру, обратился акимат

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 13:04 Фото: pixabay
Пресс-служба акимата Астаны сегодня, 11 июня 2025 года, разослала обращение, адресованное горожанам и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Оно касается тех лиц, которые планируют приобрести квартиры.

"На сегодняшний день вы можете проверить объекты долевого строительства через приложение eGov Mobile", – подчеркнули в пресс-службе акимата Астаны в среду.

Для получения информации жителям и гостям столицы достаточно выполнить три простых шага:

  1. Открыть приложение eGov Mobile.
  2. Перейти в раздел "Другие сервисы".
  3. Далее "Жилищный портал" и ввести БИН, название застройщика или жилого комплекса.
"В информационной системе "Жилищный портал" доступна подробная информация о всех законно строящихся объектах долевого участия, которые имеют гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее мы писали о том, что в Казахстане подешевела аренда квартир.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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