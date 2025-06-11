К жителям Астаны, желающим купить квартиру, обратился акимат

Пресс-служба акимата Астаны сегодня, 11 июня 2025 года, разослала обращение, адресованное горожанам и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Оно касается тех лиц, которые планируют приобрести квартиры.

"На сегодняшний день вы можете проверить объекты долевого строительства через приложение eGov Mobile", – подчеркнули в пресс-службе акимата Астаны в среду.

Для получения информации жителям и гостям столицы достаточно выполнить три простых шага:

Открыть приложение eGov Mobile. Перейти в раздел "Другие сервисы". Далее "Жилищный портал" и ввести БИН, название застройщика или жилого комплекса.

"В информационной системе "Жилищный портал" доступна подробная информация о всех законно строящихся объектах долевого участия, которые имеют гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков". Пресс-служба акимата Астаны

Ранее мы писали о том, что в Казахстане подешевела аренда квартир.