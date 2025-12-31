#Казахстан в сравнении
Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Общество

Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года

Парк им. Первого Президента РК, президентский парк, парк в Алматы, бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 19:31 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что в трех крупнейших мегаполисах страны 1, 2 и 3 января 2026 года ожидаются осадки, гололед, метель и мороз, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 января: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.
  • 3 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 января: переменная облачность, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.
  • 3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.
  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 19:31
От оттепелей до -35°C: каким будет январь в Казахстане

О том, какая погода ожидается в Казахстане 1 января 2026 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
