Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что в трех крупнейших мегаполисах страны 1, 2 и 3 января 2026 года ожидаются осадки, гололед, метель и мороз, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 января: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С.

переменная облачность, ночью снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С. 2 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С. 3 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С. Прогноз погоды по Алматы 1 января: переменная облачность, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С.

переменная облачность, ночью осадки, днем небольшие осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С. 2 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С. 3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды по Шымкенту 1 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С. 2 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С. 3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С. Материал по теме От оттепелей до -35°C: каким будет январь в Казахстане О том, какая погода ожидается в Казахстане 1 января 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: