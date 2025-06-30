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Общество

Жара накроет Астану, Алматы и Шымкент: прогноз погоды на 1, 2 и 3 июля

Жара накроет Астану, Алматы и Шымкент: прогноз погоды на 1, 2 и 3 июля, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:15 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. По данным РГП "Казгидромет", 1, 2 и 3 июля 2025 года три мегаполиса накроет жара, местами сильная, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +26+28°С.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +31+33°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +35+37°С.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +38+40°С.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +40+42°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:15
К жителям Алматы и еще трех городов обратились синоптики

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан надвигается очередной циклон. Подробнее о том, какой будет погода в первые три дня июля 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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