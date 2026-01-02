Какие места Мангистау снимают фотографы со всего мира – завораживающие кадры

Мангистауская область все чаще становится точкой притяжения для зарубежных фотографов, тревел-блогеров и путешественников с миллионной аудиторией, сообщает Zakon.kz.

В своих публикациях они называют местные пейзажи "инопланетными", "дикими" и "недооцененными", а кадры из региона регулярно попадают в международные медиа и социальные сети. На основе публикаций, фестивальных маршрутов и материалов Lada.kz сформирован неофициальный рейтинг самых популярных фотолокаций Мангистау.

Безусловным лидером остается урочище Бозжыра – символ региона и его главная визитная карточка. Белоснежные утесы, каньоны и обрывы высотой до 250 метров создают масштабные пейзажи, которые часто сравнивают с декорациями фантастических фильмов. Именно здесь снимали известные пейзажные фотографы, чьи работы разлетелись по всему миру.

Второе место уверенно занимает долина Кызылкуп, известная также как "Тирамису". Многослойные холмы с розовыми, белыми и красными оттенками стали настоящей находкой для любителей цветных пейзажей. Локация регулярно появляется в блогах иностранных путешественников благодаря необычному сочетанию форм и оттенков.

Особое внимание международного фотосообщества привлекла впадина Карынжарык. Солончаки, останцовые горы и ощущение полной изоляции создают эффект "другой планеты", за которым сюда приезжают фотографы, ищущие минимализм и масштаб.

Одним из самых необычных мест региона считаются пески Сенек. Барханы, меняющие цвет в зависимости от освещения, часто сравнивают с кадрами из фильма "Дюна". Эти пейзажи ценят за чистоту линий и отсутствие следов цивилизации.

Долина Айракты и гора Шеркала стали одними из ключевых точек международных фотомаршрутов. Скальные массивы, напоминающие крепости и фантастических существ, особенно эффектно выглядят на рассвете и закате.

В маршруты зарубежных фотографов вошла и долина Торыш, известная своими каменными конкрециями. Этот геологический феномен неизменно вызывает интерес у туристов, а снимки с "каменными шарами" часто становятся вирусными.

Отдельного внимания заслуживает каспийское побережье, в том числе Голубая бухта. Здесь фотографы запечатлевают редкое для региона сочетание моря, скал и городской среды, что выгодно отличает эти кадры от привычных пустынных пейзажей.

Не остается в стороне и Актау. Панорамы города, набережная и культурные события все чаще появляются в международных изданиях. Так, один из снимков с фестиваля ремесленников в Актау был отмечен британским изданием The Guardian как фотография дня.

Эксперты отмечают, что уникальность Мангистау – в редком разнообразии ландшафтов. На сравнительно небольшой территории соседствуют каньоны, солончаки, пески, горы и морское побережье. Именно это делает регион все более привлекательным для фото- и видеосъемок, формируя его образ как нового туристического направления, где каждый пейзаж выглядит как отдельная история с другой планеты.

