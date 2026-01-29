Популярный фотограф снял снежного барса в горах Алматы – завораживающее видео
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко поделился завораживающим видео и снова восхитил фанатов, сообщает Zakon.kz.
На этот раз в объектив его камеры попал снежный барс.
"Сегодня сбылась моя мечта – в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и сбросив его со скал спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры! Алматы уникальный город – 15 минут на авто в горы и ты видишь как барс обедает маралом! В общем сейчас эмоции переполняют", – написал Доценко под постом.
Армия поклонников фотографов оставила множество восхищенных комментариев.
- Какой же красавец! С мечтой вас! Это нереально увидеть такое чудо!
- Невероятно повезло, Дмитрий!
- Какой красивый, какой восторг. Вы профи шикарная подача!
Ранее мы уже публиковали уникальное видео со снежным барсом, которое сняли алматинцы.
