Популярный фотограф снял снежного барса в горах Алматы – завораживающее видео

Популярный фотограф Дмитрий Доценко поделился завораживающим видео и снова восхитил фанатов, сообщает Zakon.kz.

На этот раз в объектив его камеры попал снежный барс.

"Сегодня сбылась моя мечта – в наших горах я увидел снежного барса! Это символ Алматы и хозяин гор. Мне повезло его не просто увидеть, а еще и снять с близкого расстояния. Барс поймал марала и сбросив его со скал спокойно пообедал. После чего охранял свою добычу. В этот момент я сделал эти уникальные кадры! Алматы уникальный город – 15 минут на авто в горы и ты видишь как барс обедает маралом! В общем сейчас эмоции переполняют", – написал Доценко под постом.

Армия поклонников фотографов оставила множество восхищенных комментариев.

Какой же красавец! С мечтой вас! Это нереально увидеть такое чудо!

Невероятно повезло, Дмитрий!

Какой красивый, какой восторг. Вы профи шикарная подача!

