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Общество

Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января

Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:34 Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, дождь и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на 28-30 января 2025 года, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части страны.

"28 января на западе, северо-западе, севере Казахстана, затем на остальной территории страны прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя".РГП "Казгидромет"

По республике, как уточнили в гидрометцентре, прогнозируются туман, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью, на юге, юго-востоке – гололед.

"В температурном фоне резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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