Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января

Фото: unsplash

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, дождь и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на 28-30 января 2025 года, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части страны. "28 января на западе, северо-западе, севере Казахстана, затем на остальной территории страны прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя". РГП "Казгидромет" По республике, как уточнили в гидрометцентре, прогнозируются туман, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью, на юге, юго-востоке – гололед. "В температурном фоне резких изменений не ожидается". РГП "Казгидромет" Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.

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