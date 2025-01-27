Циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан: прогноз на 28-30 января
Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются мокрый снег, дождь и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на 28-30 января 2025 года, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части страны.
"28 января на западе, северо-западе, севере Казахстана, затем на остальной территории страны прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя".РГП "Казгидромет"
По республике, как уточнили в гидрометцентре, прогнозируются туман, усиление ветра, в северной половине страны – с метелью, на юге, юго-востоке – гололед.
"В температурном фоне резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript