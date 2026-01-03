Отдыхающих просят заранее выехать из Бурабая из-за опасной погоды на трассе до Астаны

В период 3-4 января 2026 года в Акмолинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, возможны метель, порывистый ветер, снижение видимости и гололед. В связи с этим не исключены временные ограничения движения на республиканских автодорогах, в том числе на направлении Астана – Щучинск.

Водителей, планирующих выезд из курортной зоны Бурабай, просят заранее скорректировать время поездки и выехать заблаговременно, чтобы избежать сложной дорожной обстановки и возможных перекрытий, отметили в "КазАВтоЖоле".

Рекомендации для водителей:



выбирать скорость с учетом фактических условий;

соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и обгонов;

использовать ремни безопасности, включать ближний свет фар или ДХО;

при ухудшении погоды по возможности отложить поездку и не выезжать на закрытые участки дорог.

При организованном колонном движении:

двигаться строго в составе колонны, не выезжать на встречную полосу и не пытаться обгонять;

соблюдать дистанцию и выполнять требования сотрудников полиции и дорожных служб;

не покидать колонну без необходимости и не создавать помех спецтехнике.

Актуальную информацию о введении и снятии ограничений движения рекомендуют отслеживать по официальным сообщениям. Для уточнения данных работает колл-центр 1403.

Ранее в 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение.

