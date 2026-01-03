Отдыхающих просят заранее выехать из Бурабая из-за опасной погоды на трассе до Астаны
Фото: Zakon.kz
В период 3-4 января 2026 года в Акмолинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.
По прогнозу синоптиков, возможны метель, порывистый ветер, снижение видимости и гололед. В связи с этим не исключены временные ограничения движения на республиканских автодорогах, в том числе на направлении Астана – Щучинск.
Водителей, планирующих выезд из курортной зоны Бурабай, просят заранее скорректировать время поездки и выехать заблаговременно, чтобы избежать сложной дорожной обстановки и возможных перекрытий, отметили в "КазАВтоЖоле".
Рекомендации для водителей:
- выбирать скорость с учетом фактических условий;
- соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и обгонов;
- использовать ремни безопасности, включать ближний свет фар или ДХО;
- при ухудшении погоды по возможности отложить поездку и не выезжать на закрытые участки дорог.
При организованном колонном движении:
- двигаться строго в составе колонны, не выезжать на встречную полосу и не пытаться обгонять;
- соблюдать дистанцию и выполнять требования сотрудников полиции и дорожных служб;
- не покидать колонну без необходимости и не создавать помех спецтехнике.
Актуальную информацию о введении и снятии ограничений движения рекомендуют отслеживать по официальным сообщениям. Для уточнения данных работает колл-центр 1403.
Ранее в 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript