Игры на льду закончились трагедией в Алматинской области – погиб подросток
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда. По предварительным данным, четверо подростков во время игр вышли на тонкий лед, который не выдержал их веса, в результате чего дети провалились в воду.
Очевидец – рыбак, находившийся неподалеку, незамедлительно пришел на помощь и сумел спасти троих подростков. Четвертого ребенка спасти не удалось. Его тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.
В МЧС в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности: не оставлять детей без присмотра у водоемов, не выходить на тонкий лед и строго соблюдать правила поведения вблизи водных объектов.
В случае чрезвычайной ситуации спасатели просят незамедлительно обращаться по номеру "112".
