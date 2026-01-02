#Казахстан в сравнении
Происшествия

Игры на льду закончились трагедией в Алматинской области – погиб подросток

МЧС, Алматинская область, лед, подросток, гибедь , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 22:00 Фото: МЧС РК
В Жамбылском районе Алматинской области произошла трагедия на водоеме в селе Умбетали. Как сообщили 2 января в МЧС Казахстана, на пульт "112" поступило сообщение о гибели подростка, передает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда. По предварительным данным, четверо подростков во время игр вышли на тонкий лед, который не выдержал их веса, в результате чего дети провалились в воду.

Очевидец – рыбак, находившийся неподалеку, незамедлительно пришел на помощь и сумел спасти троих подростков. Четвертого ребенка спасти не удалось. Его тело было извлечено из воды водолазами РОСО МЧС и передано сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

В МЧС в очередной раз призвали граждан соблюдать меры безопасности: не оставлять детей без присмотра у водоемов, не выходить на тонкий лед и строго соблюдать правила поведения вблизи водных объектов.

В случае чрезвычайной ситуации спасатели просят незамедлительно обращаться по номеру "112".

Ранее МЧС обратилось к отдыхающим с важным предупреждением. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
