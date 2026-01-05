Символ 2026 года: как в Казахстане выращивают чистокровных ахалтекинцев

Лошади для казахстанки Алии Махметовой не просто символ года, а дело всей жизни. Она разводит чистокровных ахалтекинцев, сообщает Zakon.kz.

Ахалтекинцы не похожи на другие породы лошадей, передает "МИР 24". Они чувствительные и очень наблюдательные.

"Главный инструмент здесь не хлыст и сила, а диалог. С первого дня жеребенка учат не командам, а доверию", – рассказала Алия Махметова.

С ахалтекинцами она уже четверть века, за это время стала привычной частью их мира. Их невозможно спутать с другими:

сухая породная голова;

длинная шея;

изящное тело;

знаменитый "золотой" блеск шерсти.

Фото: Instagram/maxaliia

Раньше эти животные сопровождали кочевых казахов, помогали в переходах, были неотъемлемой частью жизни и культуры народа.

"Сегодня на заводе 45 голов: кобылы, жеребцы-производители и молодняк. В имена вкладывают особый смысл. Они отражают родословную и характер животного. К примеру, Аймана назвали в честь родителей, объединив первые буквы их кличек Айрата и Маншук. Среди обитателей завода есть и настоящие ветераны. Старейший жеребец Анчар появился в конюшне четыре года назад. В прошлом он чемпион Казахстана по породе", – говорится в репортаже.

Жеребец Айман, фото: Instagram/maxaliia

Рацион подбирают строго по возрасту. Основу составляют дробленый ячмень с отрубями, немного кукурузы и специальные витаминные добавки. В свободном доступе всегда есть мел и сено – все для правильного роста костей.

