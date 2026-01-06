#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
События

Алматинский зоопарк показал символ 2026 года

Алматинский зоопарк показал лошадь Пржевальского, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 20:27 Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы показала символ 2026 года – лошадь Пржевальского, сообщает Zakon.kz.

В Instagram представители зверинца опубликовали видео и призвали людей навестить животных.


"Зимой в зоопарке – особая атмосфера. Символ наступившего года лошадь Пржевальского ждет вас каждый день! Отличная идея для теплого и душевного семейного отдыха!" – подписала пост администрация.

Ранее сообщалось, что старейший кайман зоопарка Алматы отметил 54-летие.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
