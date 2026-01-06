Алматинский зоопарк показал символ 2026 года
Фото: pixabay
Администрация зоопарка Алматы показала символ 2026 года – лошадь Пржевальского, сообщает Zakon.kz.
В Instagram представители зверинца опубликовали видео и призвали людей навестить животных.
"Зимой в зоопарке – особая атмосфера. Символ наступившего года лошадь Пржевальского ждет вас каждый день! Отличная идея для теплого и душевного семейного отдыха!" – подписала пост администрация.
Ранее сообщалось, что старейший кайман зоопарка Алматы отметил 54-летие.
