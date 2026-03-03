Забытое убийство 2006 года под Алматы: третьего фигуранта нашли и осудили спустя 19 лет

В Алматинской области раскрыто убийство 2006 года, и виновный осужден спустя 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 3 марта 2026 года, раскрыли в прокуратуре региона:

"В сентябре 2006 года в Алматы трое лиц под видом таксистов посадили в автомобиль гражданку Кыргызской Республики. Женщина была задушена, ее личные вещи похищены, а тело оставлено на автодороге Алматы – Капшагай. В 2007 году двое соучастников были осуждены, однако производство в отношении третьего фигуранта было приостановлено. Дело фактически находилось в архиве и, вопреки требованиям, не значилось в списке нераскрытых убийств прошлых лет".

Отмечается, что в ходе мониторинга дел прошлых лет сотрудники прокуратуры Аида Иманалиева и Алия Сарсекеева выявили необоснованно приостановленное производство и отсутствие контроля за розыском преступника. Они провели детальную сверку базы данных и запросили дополнительные сведения, что позволило установить фактическое местонахождение подозреваемого К. на территории Карасайского района.

Как сообщается, 9 июля 2025 года подозреваемый был задержан. После сбора доказательств дело было направлено в суд.

"24 февраля 2026 года судом вынесен обвинительный приговор: виновный приговорен к 16 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу". Прокуратура Алматинской области

