Чудо в горах Алматы: популярный фотограф снял цветущий подснежник 31 декабря
Фото: pixabay
Популярный фотограф Дмитрий Доценко обнаружил и запечатлел цветущий подснежник в предгорьях Алматы в канун Нового года, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано 31 декабря в его Instagram-аккаунте.
По словам фотографа, цветок оказался крокусом алатауским, который считается одним из самых любимых весенних растений региона. Доценко отметил, что в день съемки температура воздуха в горах достигала +11 градусов, что и позволило растению зацвести в разгар зимы.
"Вот такой Новый год, как в сказке про 12 месяцев", – написал автор под публикацией.
Появление цветущих растений в конце декабря вызвало активное обсуждение среди подписчиков фотографа.
- Невероятная красота!
- Сказка про 12 месяцев стала реальностью!
- У меня сразу поднялось настроение и я загадала желание, чтобы жизнь у всех зацвела, распустилась и у всех все было просто отлично. Миру мир!
Ранее Дмитрий Доценко по традиции в последний день года опубликовал свои лучшие кадры за год.
