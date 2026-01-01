#Казахстан в сравнении
Общество

Чудо в горах Алматы: популярный фотограф снял цветущий подснежник 31 декабря

подснежник, горы, Алматы, Дмитрий Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 23:06 Фото: pixabay
Популярный фотограф Дмитрий Доценко обнаружил и запечатлел цветущий подснежник в предгорьях Алматы в канун Нового года, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано 31 декабря в его Instagram-аккаунте.

По словам фотографа, цветок оказался крокусом алатауским, который считается одним из самых любимых весенних растений региона. Доценко отметил, что в день съемки температура воздуха в горах достигала +11 градусов, что и позволило растению зацвести в разгар зимы.

"Вот такой Новый год, как в сказке про 12 месяцев", – написал автор под публикацией.

Появление цветущих растений в конце декабря вызвало активное обсуждение среди подписчиков фотографа.

  • Невероятная красота!
  • Сказка про 12 месяцев стала реальностью!
  • У меня сразу поднялось настроение и я загадала желание, чтобы жизнь у всех зацвела, распустилась и у всех все было просто отлично. Миру мир!

Ранее Дмитрий Доценко по традиции в последний день года опубликовал свои лучшие кадры за год.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
