Возможность расширения программы "С дипломом в село" на моногорода прокомментировали в правительстве

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность создания отдельного проекта "С дипломом в моногорода", передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению депутата Сената Айнур Аргынбековой, такой подход помог бы решить проблему дефицита кадров в моногородах.

"Создание отдельного проекта "С дипломом в моногорода" не представляется необходимым по нескольким объективным причинам. Моногорода имеют совершенно иной уровень социально-экономического развития, более высокую стоимость жилья и значительно лучшее обеспечение инфраструктурой по сравнению с сельскими населенными пунктами. Эти условия делают их несопоставимыми с территориями, для которых изначально был разработан проект "С дипломом в село". Проект ориентирован на поддержку именно сельских территорий, где уровень обеспечения кадрами значительно ниже и отсутствие специалистов напрямую влияет на доступность образования, медицины и социальных услуг", – говорится в ответе.

Как считает Бозумбаев, если аналогичный механизм будет внедрен для моногородов, это приведет к изменению мотивации выпускников, которые начнут предпочитать моногорода вместо сел, что станет прямой угрозой для кадрового обеспечения сельской местности.

"Кроме того, запуск программы в моногородах потребует значительных бюджетных затрат. Высокая стоимость жилья в моногородах, более дорогие инфраструктурные решения и большие объемы социальной поддержки приведут к многократному увеличению расходов государства. Таким образом, расширение программы на моногорода не только сместит фокус с нуждающихся сельских регионов, но и приведет к значительному росту бюджетных расходов, снижая эффективность государственной поддержки", – добавил вице-премьер.

