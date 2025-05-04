2,8 тыс. молодых специалистов смогут получить жилье по программе "С дипломом в село"

На бюджетные кредиты выпускникам вузов, которые отправятся работать в сельскую местность, в 2025 году предусмотрели 25 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства национальной экономики, это позволит обеспечить жильем 2,8 тыс. специалистов.

Кредиты выдают на 15 лет. Обязательным условием является отработка в селе не менее трех лет.

Всего за годы реализации проекта с 2009 по 2024 год бюджетными кредитами на 189,5 млрд тенге воспользовались свыше 52 тыс. молодых специалистов. Больше всего – из сферы образования, это 35,1 тыс. человек (67,1%).

В министерстве напомнили, что государственный проект "С дипломом в село" направлен на решение проблемы кадрового дефицита в сельских регионах страны. Основная цель – привлечение дипломированных специалистов в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, а также в органах государственного управления на местах.

Участникам проекта предоставляются меры социальной поддержки:

единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП;

бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья – до 2 500 МРП в районных центрах и до 2 000 МРП в других сельских населенных пунктах.

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