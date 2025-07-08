На юге Казахстана произошло землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Сегодня, 8 июля 2025 года, в Жамбылской области зафиксировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 14:29 по времени Астаны.
Также сказано, что эпицентр землетрясения находился в 126 километрах от Тараза.
Фото: emsc-csem.org
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана подчеркнули, что сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Кроме того, известны сведения об ощутимости. Так, расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- с. Кулан – 6 б.
- с. Мерке – 5 б.
- г. Шу – 3 б.
- с. Сарыкемер – 3 б.
- с. Толе Би – 3 б.
- г. Тараз – 3 б.
- с. Аса – 2 б.
- с. Мойынкум – 2 б.
- с. Кордай – 2 б.
- с. Бауыржан Момышулы – 2 б.
- г. Каратау – 2 б.
- с. Турар Рыскулов – 2 б.
Жители Тараза в Казнете разделились во мнениях, отвечая на вопрос о том, почувствовали ли они толчки. Если одни уверяют, что их до сих пор трясет, то другие и вовсе ничего не ощущали.
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