Общество

"Дешевые вакцины и болезни у детей" – официальный ответ Минздрава на обвинения

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 13:43 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важным заявлением после опубликованной рассылки о якобы "закупе дешевых вакцин, вызывающих заболевания у детей", сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности.

Согласно распространенному обращению, все вакцины, применяемые в Казахстане в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства.

Также специалисты уточняют, что закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу "дешевизны".

В процессе закупа учитываются:

  • наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жестким регуляторным контролем,
  • результаты клинических исследований,
  • соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP),
  • данные пострегистрационного мониторинга безопасности.

Кроме того, продолжают медики, утверждения о том, что вакцины "вызывают болезни у детей", не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений.

Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжелых осложнений и летальных исходов.

"Распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей".Пресс-служба Минздрава РК

Далее отмечено, что в Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. При выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в соответствии с действующим законодательством.

"Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность".Пресс-служба Минздрава РК

Ранее мы рассказывали, что в родильных домах Казахстана в новогоднюю ночь родились 254 малыша. Среди них одна двойня появилась на свет в Актюбинской области. Традиционно самое большое количество новорожденных: в Туркестанской области – 29 детей, в Шымкенте – 24, в Астане – 22 и в Алматы – 21.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
