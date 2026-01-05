"Дешевые вакцины и болезни у детей" – официальный ответ Минздрава на обвинения
В министерстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности.
Согласно распространенному обращению, все вакцины, применяемые в Казахстане в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства.
Также специалисты уточняют, что закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу "дешевизны".
В процессе закупа учитываются:
- наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жестким регуляторным контролем,
- результаты клинических исследований,
- соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP),
- данные пострегистрационного мониторинга безопасности.
Кроме того, продолжают медики, утверждения о том, что вакцины "вызывают болезни у детей", не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений.
Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжелых осложнений и летальных исходов.
"Распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей".Пресс-служба Минздрава РК
Далее отмечено, что в Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. При выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в соответствии с действующим законодательством.
"Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность".Пресс-служба Минздрава РК
