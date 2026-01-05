"Дешевые вакцины и болезни у детей" – официальный ответ Минздрава на обвинения

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с важным заявлением после опубликованной рассылки о якобы "закупе дешевых вакцин, вызывающих заболевания у детей", сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности.

Согласно распространенному обращению, все вакцины, применяемые в Казахстане в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства.

Также специалисты уточняют, что закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу "дешевизны".

В процессе закупа учитываются:

наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жестким регуляторным контролем,

результаты клинических исследований,

соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP),

данные пострегистрационного мониторинга безопасности.

Кроме того, продолжают медики, утверждения о том, что вакцины "вызывают болезни у детей", не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений.

Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжелых осложнений и летальных исходов.

"Распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей". Пресс-служба Минздрава РК

Далее отмечено, что в Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. При выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в соответствии с действующим законодательством.

"Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность". Пресс-служба Минздрава РК

