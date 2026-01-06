"Не обязательно в школьной форме": участникам ЕНТ-2026 дали подсказку по дресс‑коду

Фото: Zakon.kz

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 6 января 2026 года обратился к участникам Единого национального тестирования (ЕНТ) с важной подсказкой по дресс‑коду, сообщает Zakon.kz.

Им показали, как одеться на тестирование. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ұлттық тестілеу орталығы (@testcenterkz) "Рекомендуется приходить в деловой форме одежды, так как это способствует дисциплинированности тестируемых. При этом на ЕНТ не обязательно являться в школьной форме – важно, чтобы одежда была строгой, опрятной и соответствовала общепринятым нормам этики", – подсказали участникам ЕНТ-2026 во вторник. 5 января 2026 года участникам ЕНТ объявили хорошую новость.

