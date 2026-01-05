Хорошую новость объявили участникам ЕНТ-2026

В Казахстане обновлены онлайн-пробные для подготовки к Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 5 января 2026 года, поделились в Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Мы рады сообщить, что обновлены онлайн-пробные для подготовки к ЕНТ. Пройти платное пробное тестирование можно на сайте app.testcenter.kz".

Для этого необходимо:

зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz и зайти в личный кабинет;

выбрать раздел "Пробное тестирование";

выбрать "Пробное ЕНТ" и "Пробное тестирование ONLINE";

нажать на кнопку "Приобрести попытку тестирования", ознакомьтесь с офертой и совершить оплату.

