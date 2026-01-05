Хорошую новость объявили участникам ЕНТ-2026
Фото: Национальный центр тестирования
В Казахстане обновлены онлайн-пробные для подготовки к Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
Такой хорошей новостью сегодня, 5 января 2026 года, поделились в Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК:
"Мы рады сообщить, что обновлены онлайн-пробные для подготовки к ЕНТ. Пройти платное пробное тестирование можно на сайте app.testcenter.kz".
Для этого необходимо:
- зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz и зайти в личный кабинет;
- выбрать раздел "Пробное тестирование";
- выбрать "Пробное ЕНТ" и "Пробное тестирование ONLINE";
- нажать на кнопку "Приобрести попытку тестирования", ознакомьтесь с офертой и совершить оплату.
Ранее мы писали, что участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором. Подробнее об этом – по ссылке.
