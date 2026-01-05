#Казахстан в сравнении
Общество

Хорошую новость объявили участникам ЕНТ-2026

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:45 Фото: Национальный центр тестирования
В Казахстане обновлены онлайн-пробные для подготовки к Единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 5 января 2026 года, поделились в Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК:

"Мы рады сообщить, что обновлены онлайн-пробные для подготовки к ЕНТ. Пройти платное пробное тестирование можно на сайте app.testcenter.kz".

Для этого необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz и зайти в личный кабинет;
  • выбрать раздел "Пробное тестирование";
  • выбрать "Пробное ЕНТ" и "Пробное тестирование ONLINE";
  • нажать на кнопку "Приобрести попытку тестирования", ознакомьтесь с офертой и совершить оплату.

Ранее мы писали, что участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Январское ЕНТ-2026: сколько участников и важные правила, которые им нужно знать
17:56, 31 декабря 2025
17:56, 31 декабря 2025
Январское ЕНТ-2026: сколько участников и важные правила, которые им нужно знать
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
14:47, Сегодня
14:47, Сегодня
Участникам январского ЕНТ-2026 дали подсказку и поторопили с выбором
Пробное ЕНТ: новый вариант подготовки запустили в Казахстане
13:21, 17 октября 2023
13:21, 17 октября 2023
Пробное ЕНТ: новый вариант подготовки запустили в Казахстане
