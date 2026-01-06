Дополнительные направления появятся у "социального кошелька"
Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил планы по расширению спектра использования "социального кошелька", передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что "социальный кошелек" запущен для повышения адресности, прозрачности и эффективности государственной поддержки в eGov.
"Это обеспечило прозрачный механизм предоставления горячего питания школьникам и лекарственных средств через все государственные аптеки", – сказал Мадиев.
По его словам, кошелек экономит миллиарды бюджетных средств за счет адресности мер государственной поддержки.
"В текущем году социальный кошелек будет масштабирован на 10 мер государственной поддержки", – добавил министр.
О том, как работает "социальный кошелек", читайте в материале.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript