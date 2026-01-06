Дополнительные направления появятся у "социального кошелька"

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил планы по расширению спектра использования "социального кошелька", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что "социальный кошелек" запущен для повышения адресности, прозрачности и эффективности государственной поддержки в eGov.

"Это обеспечило прозрачный механизм предоставления горячего питания школьникам и лекарственных средств через все государственные аптеки", – сказал Мадиев.

По его словам, кошелек экономит миллиарды бюджетных средств за счет адресности мер государственной поддержки.

"В текущем году социальный кошелек будет масштабирован на 10 мер государственной поддержки", – добавил министр.

