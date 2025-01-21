Бектенов поручил акиматам открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов
Он подчеркнул, что экологическая инициатива "Таза Қазақстан" показала свою высокую эффективность и обрела статус долгосрочной Концепции до 2029 года.
"В ней определен комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки и сохранению окружающей среды, воспитанию экологической культуры. Все принимаемые меры направлены на создание устойчивой основы для экологически ответственного поведения казахстанцев. Каждый гражданин может внести свой вклад в благоустройство и сохранение уникальной природы нашей страны, сделать ее еще чище и красивее. Экологическая культура должна стать неотъемлемой частью нашей жизни", – сказал Бектенов.
Глава кабмина отметил, что всем государственным органам, бизнесу и общественности надо активно включиться в эту работу.
"Проблем в сфере экологии немало, и мы можем решать их общими усилиями. В условиях обязательств по Парижскому соглашению о достижении углеродной нейтральности необходимо принять эффективные меры по снижению выбросов в атмосферу. Нам надо превращать непродуктивные сельхозугодия и деградированные пастбища в живую экосистему, высаживать леса. Это принятый в мире механизм, который позволяет создать новые "зеленые зоны" – так называемые карбоновые полигоны, поглощающие углерод и снижающие воздействие на окружающую среду, особенно вокруг предприятий. Мы должны исполнить задачу президента по высадке деревьев в населенных пунктах. Данные проекты не только окажут положительный эффект на экологию, но и позволят увеличить площади лесов и в целом озеленить города и села", – дополнил премьер-министр.
Он заявил, что акиматам следует открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов, а также своевременно проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок и не допускать их возникновения.
"Реализация инициативы "Таза Қазақстан" должна охватить все сферы нашей деятельности. В этой связи поручаю местным исполнительным органам обеспечить создание в своих регионах питомников посадочного материала, а также максимальную приживаемость высаженных деревьев и кустарников. Министерству экологии поручаю разработать соответствующие законодательные поправки для реализации проектов карбоновых полигонов, а министерствам экологии и цифрового развития увеличить охват и периодичность космического мониторинга территорий для выявления стихийных свалок", – сказал Олжас Бектенов.
Помимо этого, он поручил Министерству экологии совместно с акиматами оперативно завершить внедрение автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду, а министерствам культуры, просвещения, науки и высшего образования усилить воспитательную и разъяснительную работу в сфере сохранения окружающей среды и повышения экологической культуры населения.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что рассмотрены проекты на сумму 307 млрд тенге, которые направлены на сортировку и переработку твердых бытовых отходов (ТБО).