Бектенов поручил акиматам открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2025 года заявил, что экологическая культура должна стать неотъемлемой частью жизни казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что экологическая инициатива "Таза Қазақстан" показала свою высокую эффективность и обрела статус долгосрочной Концепции до 2029 года.

"В ней определен комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки и сохранению окружающей среды, воспитанию экологической культуры. Все принимаемые меры направлены на создание устойчивой основы для экологически ответственного поведения казахстанцев. Каждый гражданин может внести свой вклад в благоустройство и сохранение уникальной природы нашей страны, сделать ее еще чище и красивее. Экологическая культура должна стать неотъемлемой частью нашей жизни", – сказал Бектенов.

Глава кабмина отметил, что всем государственным органам, бизнесу и общественности надо активно включиться в эту работу.

"Проблем в сфере экологии немало, и мы можем решать их общими усилиями. В условиях обязательств по Парижскому соглашению о достижении углеродной нейтральности необходимо принять эффективные меры по снижению выбросов в атмосферу. Нам надо превращать непродуктивные сельхозугодия и деградированные пастбища в живую экосистему, высаживать леса. Это принятый в мире механизм, который позволяет создать новые "зеленые зоны" – так называемые карбоновые полигоны, поглощающие углерод и снижающие воздействие на окружающую среду, особенно вокруг предприятий. Мы должны исполнить задачу президента по высадке деревьев в населенных пунктах. Данные проекты не только окажут положительный эффект на экологию, но и позволят увеличить площади лесов и в целом озеленить города и села", – дополнил премьер-министр.

Он заявил, что акиматам следует открывать новые полигоны и заводы по переработке бытовых отходов, а также своевременно проводить работу по ликвидации несанкционированных свалок и не допускать их возникновения.



"Реализация инициативы "Таза Қазақстан" должна охватить все сферы нашей деятельности. В этой связи поручаю местным исполнительным органам обеспечить создание в своих регионах питомников посадочного материала, а также максимальную приживаемость высаженных деревьев и кустарников. Министерству экологии поручаю разработать соответствующие законодательные поправки для реализации проектов карбоновых полигонов, а министерствам экологии и цифрового развития увеличить охват и периодичность космического мониторинга территорий для выявления стихийных свалок", – сказал Олжас Бектенов.

Помимо этого, он поручил Министерству экологии совместно с акиматами оперативно завершить внедрение автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду, а министерствам культуры, просвещения, науки и высшего образования усилить воспитательную и разъяснительную работу в сфере сохранения окружающей среды и повышения экологической культуры населения.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что рассмотрены проекты на сумму 307 млрд тенге, которые направлены на сортировку и переработку твердых бытовых отходов (ТБО).

