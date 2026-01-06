Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как будет создаваться безопасное цифровое рабочее место госслужащего в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, что будет подразумеваться под созданием безопасных цифровых рабочих мест для госслужащих, о которых ранее говорил Жаслан Мадиев, и предполагает ли эта инициатива обновление техники.

"Касательно безопасного рабочего места госслужащего – мы понимаем, что сейчас, в эпоху мобильности, не всегда люди должны быть конкретно закреплены за своим кабинетом. В том числе это относится и к министерствам и акиматам, которые часто осуществляют выезды. Поэтому мы планомерно сейчас хотим создать такую экосистему, когда госслужащий может работать не из офиса – может работать с планшета или доверенного ноутбука. И очень важно обеспечить необходимые требования по информационной безопасности", – ответил Коняшкин.

По его словам, для обеспечения безопасности рабочего места предусмотрены единая авторизация, а при необходимости – биометрическая идентификация для доступа к системам, содержащим персональные данные.

"В том числе это безопасные инструменты по видеоконференцсвязи, по переписке – мессенджеры, почтовые связи и так далее. И мы сейчас работаем над тем, чтобы создать одно такое единое окошко, в котором госслужащему будет удобно в том числе работать. Потому что сейчас информационных систем, как вы знаете, довольно-таки много, и в каждом отдельном окне не всегда удобно работать – это отдельные пароли, отдельные учетные записи. Вот сейчас все это в одну кучу пытаемся собрать", – сказал он.

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев предупредил госорганы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности.