В Минцифры объяснили, на что пошло повышение тарифов мобильных операторов

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на тарифы мобильных операторов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему на фоне заявленных перспектив развития интернета в Казахстане мобильные операторы повысили тарифы и есть ли гарантии, что в дальнейшем рост цен не продолжится.

"Министерство не является регулятором тарифов, в том числе в телеком-отрасли. Здесь хочу отметить несколько вещей. Мы все должны понимать, что любое развитие предполагает инвестиционные затраты – инвестиционные затраты со стороны самих компаний, осуществляющих эту деятельность. Так, с 2023 года операторы связи инвестировали более 700 млрд тенге в инфраструктуру. В настоящее время активно идет установка базовых станций, в том числе 5G, по новому стандарту. Там, где это возможно, устанавливаются антенно-мачтовые сооружения для того, чтобы закрыть вопрос по тем или иным белым пятнам или там, где скорость не отвечает современным стандартам", – озвучил он.

Коняшин подтвердил, что в тех или иных случаях операторы имеют возможность осуществлять соответствующее повышение тарифов.

"Здесь необходимо отметить, что существует уполномоченный орган, который контролирует тарифы и имеет возможность проводить соответствующие проверки. Мы же здесь выступаем больше как драйвер развития отрасли в целом и как государственный орган, уполномоченный на повышение качества самой связи, а не сервисов и пакетов внутри. То есть мы должны обеспечить наших граждан качественной мобильной связью и качественным мобильным интернетом в данном случае", – дополнил он.

Первый вице-министр также рассказал, что лично не получал уведомлений о повышении тарифов от своего мобильного оператора и не припоминает, чтобы стоимость используемого им тарифного пакета увеличивалась.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.