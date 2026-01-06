#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Общество

В Минцифры объяснили, на что пошло повышение тарифов мобильных операторов

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 12:54 Фото: pexels
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал рост цен на тарифы мобильных операторов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему на фоне заявленных перспектив развития интернета в Казахстане мобильные операторы повысили тарифы и есть ли гарантии, что в дальнейшем рост цен не продолжится.

"Министерство не является регулятором тарифов, в том числе в телеком-отрасли. Здесь хочу отметить несколько вещей. Мы все должны понимать, что любое развитие предполагает инвестиционные затраты – инвестиционные затраты со стороны самих компаний, осуществляющих эту деятельность. Так, с 2023 года операторы связи инвестировали более 700 млрд тенге в инфраструктуру. В настоящее время активно идет установка базовых станций, в том числе 5G, по новому стандарту. Там, где это возможно, устанавливаются антенно-мачтовые сооружения для того, чтобы закрыть вопрос по тем или иным белым пятнам или там, где скорость не отвечает современным стандартам", – озвучил он.

Коняшин подтвердил, что в тех или иных случаях операторы имеют возможность осуществлять соответствующее повышение тарифов.

"Здесь необходимо отметить, что существует уполномоченный орган, который контролирует тарифы и имеет возможность проводить соответствующие проверки. Мы же здесь выступаем больше как драйвер развития отрасли в целом и как государственный орган, уполномоченный на повышение качества самой связи, а не сервисов и пакетов внутри. То есть мы должны обеспечить наших граждан качественной мобильной связью и качественным мобильным интернетом в данном случае", – дополнил он.

Первый вице-министр также рассказал, что лично не получал уведомлений о повышении тарифов от своего мобильного оператора и не припоминает, чтобы стоимость используемого им тарифного пакета увеличивалась.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в Казахстане проводят финансовый анализ мобильных операторов, чтобы проверить обоснованность роста тарифов на связь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Какие нарушения информационной безопасности допускали госорганы, объяснили в Минцифры
12:25, Сегодня
Какие нарушения информационной безопасности допускали госорганы, объяснили в Минцифры
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
11:46, Сегодня
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры
12:17, Сегодня
Очереди за "красивыми" автономерами прокомментировали в Минцифры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: