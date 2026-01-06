Какие нарушения информационной безопасности допускали госорганы, объяснили в Минцифры
Фото: freepik
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 6 января 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о нарушениях цифровой безопасности, которые допускали госорганы в 2025 году, передает корреспондент Zakon.kz.
Он предупредил, что конкретный список он сейчас назвать не сможет, тем не менее вице-министр привел некоторые примеры.
"Основными нарушениями являются, когда по тем или иным инфосистемам госорганы не подключены к оперативному центру информационной безопасности. Это некий аналитический центр, который должен мониторить, все ли правильно работает, есть ли потенциальные риски сбоев и т.д. Кроме того, есть определенное несоблюдение требований по части несоответствия помещений инфраструктуре и т.д", – сказал Коняшкин.
Он подчеркнул, что каждый госорган самостоятельно несет ответственность за обеспечение информационной безопасности инфосистем, которые находятся в их ведении.
"В прошлом году данный уровень ответственности был поднят до первых руководителей", – напомнил вице-министр.
Ранее Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев.
