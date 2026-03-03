Потепление и мокрый снег: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в ближайшие три дня

В ближайшие три дня в Астане ожидаются морозы до -10°С и мокрый снег, в Алматы – потепление до +8°С и дожди со снегом, а в Шымкенте – 9-градусное тепло и дожди. Об этом говорится в прогнозе на 4, 5 и 6 марта 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 4 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег. Поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

5 марта: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (мокрый снег). Низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

6 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -2-4°С. Прогноз погоды по Алматы 4 марта: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

5 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

6 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 4 марта: переменная облачность, ночью осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), днем дождь, временами сильный дождь. Временами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С.

5 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.

6 марта: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С. Материал по теме Долгожданное потепление и сильные осадки: что ждет Казахстан 3-5 марта О том, какой будет погода в Казахстане в апреле 2026 года, можете узнать по ссылке.

