Зима в разгаре: прогноз погоды на 18 января
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-западе – снег, низовая метель, на юге страны – сильные осадки.
На остальной территории под влиянием антициклона сохраняется морозная погода без осадков.
По республике также прогнозируют усиление ветра, гололед и туманы.
Сильный мороз -40°C ожидается ночью:
- в Восточно-Казахстанской области,
- на севере, востоке Павлодарской области,
- на севере области Абай.
На западе, востоке Карагандинской области ожидается мороз -35°C, в области Жетысу – -25-28°C, на севере, в центре Алматинской области -25°C.
Очень сильный мороз -45°C ожидается ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области.
Ранее "Казгидромет" поделился подробным прогнозом погоды в Алматы на неделю.
