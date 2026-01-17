#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
События

Зима в разгаре: прогноз погоды на 18 января

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, зима, снег, снегопад , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 15:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-западе – снег, низовая метель, на юге страны – сильные осадки.

На остальной территории под влиянием антициклона сохраняется морозная погода без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, гололед и туманы.

Сильный мороз -40°C ожидается ночью:

  • в Восточно-Казахстанской области,
  • на севере, востоке Павлодарской области,
  • на севере области Абай.

На западе, востоке Карагандинской области ожидается мороз -35°C, в области Жетысу – -25-28°C, на севере, в центре Алматинской области -25°C.

Очень сильный мороз -45°C ожидается ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области.

Ранее "Казгидромет" поделился подробным прогнозом погоды в Алматы на неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
15:04, 01 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января
14:36, 04 января 2026
Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января
Сильный снег и метель: погода переменится в Казахстане 12 января
14:34, 11 января 2026
Сильный снег и метель: погода переменится в Казахстане 12 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: