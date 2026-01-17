Зима в разгаре: прогноз погоды на 18 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на западе, юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-западе – снег, низовая метель, на юге страны – сильные осадки.

На остальной территории под влиянием антициклона сохраняется морозная погода без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, гололед и туманы.

Сильный мороз -40°C ожидается ночью:

в Восточно-Казахстанской области,

на севере, востоке Павлодарской области,

на севере области Абай.

На западе, востоке Карагандинской области ожидается мороз -35°C, в области Жетысу – -25-28°C, на севере, в центре Алматинской области -25°C.

Очень сильный мороз -45°C ожидается ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области.

