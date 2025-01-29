Названа главная опасность аномально теплой зимы

Невролог Екатерина Демьяновская уверяет, что человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, к примеру, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Так, синоптики ранее предоставляли прогноз погоды на январь 2025 года. Если в северной половине и в центре Казахстана прогнозировали до -25-35°С мороза,то в южной части температура может прогреться до +5+12°С.

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"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний". Екатерина Демьяновская

В дополнение в разговоре с РИА Новости специалист перечислила главные риски для здоровья:

Ослабление иммунитета. В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью.

В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью. Обострение хронических заболеваний. Исследования показывают: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одной дополнительной смерти ежедневно.

Исследования показывают: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одной дополнительной смерти ежедневно. Психологические проблемы. Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил.

Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил. Рост респираторных заболеваний. При температурах около 0°C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями – бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом.

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Метеорологи уже предоставили информацию о погоде в трех крупнейших городах Казахстана с 29 по 31 января. К примеру, синоптики РГП "Казгидромет" обещают похолодание в Астане до 22 градусов. В Алматы и Шымкенте будет не так холодно, но снег с гололедом все же неизбежны.