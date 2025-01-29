#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.13
538.01
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.13
538.01
5.29
Общество

Названа главная опасность аномально теплой зимы

Названа главная опасность аномально теплой зимы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:17 Фото: pexels
Невролог Екатерина Демьяновская уверяет, что человеческий организм годами адаптируется к определенным сезонным циклам, и любое отклонение от них, к примеру, аномально теплая зима, пагубно влияет на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Так, синоптики ранее предоставляли прогноз погоды на январь 2025 года. Если в северной половине и в центре Казахстана прогнозировали до -25-35°С мороза,то в южной части температура может прогреться до +5+12°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:17
Погодные аномалии в Казахстане: прогноз на январь 2025 года
, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:17
"При частых изменениях температуры или аномальных погодных условиях происходит мобилизация ресурсов, возникает дополнительная нагрузка на организм. Этот процесс может сопровождаться повышенной утомляемостью, обострением хронических заболеваний".Екатерина Демьяновская

В дополнение в разговоре с РИА Новости специалист перечислила главные риски для здоровья:

  • Ослабление иммунитета. В норме зимние морозы помогают организму адаптироваться к холодам и укрепляют иммунитет путем естественного физиологического закаливания. Аномально теплая зима снижает такие адаптационные механизмы, что может сделать людей более уязвимыми к резким похолоданиям или весеннему межсезонью.
  • Обострение хронических заболеваний. Исследования показывают: повышение температуры воздуха на каждые 10 градусов приводит к одной дополнительной смерти ежедневно.
  • Психологические проблемы. Без яркого зимнего солнца снижается уровень выработки серотонина и витамина D, что может провоцировать сезонную депрессию, снижение иммунитета, упадок сил.
  • Рост респираторных заболеваний. При температурах около 0°C создаются оптимальные условия для выживания и распространения респираторных вирусов (в их числе вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы). При теплой зиме без снега и ветра происходит накопление пыли, аллергенов и загрязняющих веществ в воздухе. Это может усугубить состояние людей с хроническими респираторными заболеваниями – бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, поллинозом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Метеорологи уже предоставили информацию о погоде в трех крупнейших городах Казахстана с 29 по 31 января. К примеру, синоптики РГП "Казгидромет" обещают похолодание в Астане до 22 градусов. В Алматы и Шымкенте будет не так холодно, но снег с гололедом все же неизбежны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат об экологии крупнейшего города Казахстана: Мы теряем Алматы
Общество
14:20, Сегодня
Депутат об экологии крупнейшего города Казахстана: Мы теряем Алматы
Сотрудницу банка осудили в Астане за "лайфхак" при выдаче кредитов населению
Общество
14:10, Сегодня
Сотрудницу банка осудили в Астане за "лайфхак" при выдаче кредитов населению
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: