Рождество под контролем: в Алматы усилены меры безопасности

В ночь с 6 на 7 января 2026 года спасатели и пожарные будут дежурить на 13 культовых объектах Алматы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Еркебулан Жуматаев уточнил, что все объекты были заранее проверены, а сотрудники ДЧС прошли инструктажи.

Каждое районное подразделение будет следить за порядком и соблюдением правил безопасности на своей территории, особенно в местах массового скопления людей.

ДЧС напоминает основные правила пожарной безопасности:

устанавливать свечи и светильники только на негорючих и устойчивых основаниях;

держать открытый огонь на расстоянии не менее 0,5 м от предметов, отделки и одежды;

не использовать поврежденные светильники и заправлять их безопасно;

учитывать вместимость молельных залов и контролировать пути эвакуации;

организовать движение прихожан так, чтобы встречные потоки не пересекались.

Ежегодно православные христиане 7 января отмечают главный церковный праздник – Рождество Христово. В 2026 году торжество выпадает на среду.