#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Рождество под контролем: в Алматы усилены меры безопасности

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В ночь с 6 на 7 января 2026 года спасатели и пожарные будут дежурить на 13 культовых объектах Алматы. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

Заместитель начальника Управления государственного пожарного контроля Еркебулан Жуматаев уточнил, что все объекты были заранее проверены, а сотрудники ДЧС прошли инструктажи.

Каждое районное подразделение будет следить за порядком и соблюдением правил безопасности на своей территории, особенно в местах массового скопления людей.

ДЧС напоминает основные правила пожарной безопасности:

  • устанавливать свечи и светильники только на негорючих и устойчивых основаниях;
  • держать открытый огонь на расстоянии не менее 0,5 м от предметов, отделки и одежды;
  • не использовать поврежденные светильники и заправлять их безопасно;
  • учитывать вместимость молельных залов и контролировать пути эвакуации;
  • организовать движение прихожан так, чтобы встречные потоки не пересекались.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 16:08
Зеркала, башмаки и страх: можно ли гадать на Рождество

Ежегодно православные христиане 7 января отмечают главный церковный праздник – Рождество Христово. В 2026 году торжество выпадает на среду. Подробно о традициях и запретах в этот день можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати
12:03, 23 апреля 2025
Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати
Заявление ДЧС о землетрясении в Алматы: видео
09:16, 23 января 2024
Заявление ДЧС о землетрясении в Алматы: видео
Почему в метро Алматы усилили меры безопасности
13:55, 20 мая 2025
Почему в метро Алматы усилили меры безопасности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: