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События

Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати

беременность, пожарная часть, ДЧС, Алматы, гендер-пати, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:03 Фото: pexels
Жители Алматы решили необычным образом узнать пол будущего ребенка. Для этого они отправились в одну из пожарных частей города. Видео с Zakon.kz поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Будущими родителями оказались старший пожарный ПЧ-12 Рамиль Маликжанов и его супруга.

Особый момент коллеги засняли на видео.

"Пол удалось узнать с помощью пожарного ствола, из которого под контролем специалистов был выпущен безопасный водяной фонтан с краской. Это стало символичным и ярким моментом ожидания".Пресс-служба ДЧС Алматы

Теперь счастливая пара уже выбирает имя для малышки.

В заключительной части сообщения от ДЧС сказано:

"Данный ролик создан без затрат государственных средств с использованием постановочных сцен".

Пользователи Сети отметили оригинальность мероприятия и оставили добрые напутствия.

  • Очень необычно. Желаем крепкого здоровья мамочке и будущей малышке.
  • Молодцы! Сотрудники экстренных служб такие же люди и имеют право на креатив. Семейного счастья и благополучия!
  • Как классно. Мои поздравления! Счастья, здоровья много-много любви малышке! А вам тепла и уюта и мирного неба над головой.
  • Красавчик Рамиль, молодцы.
  • Здоровья родителям и малышке.
  • Как это мило. Поздравляю вас!

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:03
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Ранее специалисты рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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