Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати
Фото: pexels
Жители Алматы решили необычным образом узнать пол будущего ребенка. Для этого они отправились в одну из пожарных частей города. Видео с Zakon.kz поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
Будущими родителями оказались старший пожарный ПЧ-12 Рамиль Маликжанов и его супруга.
Особый момент коллеги засняли на видео.
"Пол удалось узнать с помощью пожарного ствола, из которого под контролем специалистов был выпущен безопасный водяной фонтан с краской. Это стало символичным и ярким моментом ожидания".Пресс-служба ДЧС Алматы
Теперь счастливая пара уже выбирает имя для малышки.
В заключительной части сообщения от ДЧС сказано:
"Данный ролик создан без затрат государственных средств с использованием постановочных сцен".
Пользователи Сети отметили оригинальность мероприятия и оставили добрые напутствия.
- Очень необычно. Желаем крепкого здоровья мамочке и будущей малышке.
- Молодцы! Сотрудники экстренных служб такие же люди и имеют право на креатив. Семейного счастья и благополучия!
- Как классно. Мои поздравления! Счастья, здоровья много-много любви малышке! А вам тепла и уюта и мирного неба над головой.
- Красавчик Рамиль, молодцы.
- Здоровья родителям и малышке.
- Как это мило. Поздравляю вас!
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