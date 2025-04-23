Огненно, но безопасно: пожарный из Алматы устроил оригинальный гендер-пати

Фото: pexels

Жители Алматы решили необычным образом узнать пол будущего ребенка. Для этого они отправились в одну из пожарных частей города. Видео с Zakon.kz поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

Будущими родителями оказались старший пожарный ПЧ-12 Рамиль Маликжанов и его супруга. Особый момент коллеги засняли на видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@112almaty_tjd) "Пол удалось узнать с помощью пожарного ствола, из которого под контролем специалистов был выпущен безопасный водяной фонтан с краской. Это стало символичным и ярким моментом ожидания". Пресс-служба ДЧС Алматы Теперь счастливая пара уже выбирает имя для малышки. В заключительной части сообщения от ДЧС сказано: "Данный ролик создан без затрат государственных средств с использованием постановочных сцен". Пользователи Сети отметили оригинальность мероприятия и оставили добрые напутствия. Очень необычно. Желаем крепкого здоровья мамочке и будущей малышке.

Молодцы! Сотрудники экстренных служб такие же люди и имеют право на креатив. Семейного счастья и благополучия!

Как классно. Мои поздравления! Счастья, здоровья много-много любви малышке! А вам тепла и уюта и мирного неба над головой.

Красавчик Рамиль, молодцы.

Здоровья родителям и малышке.

Как это мило. Поздравляю вас! Материал по теме Названы признаки, по которым можно определить счастливого ребенка Ранее специалисты рассказали казахстанцам о ключевых этапах регистрации брака. А именно, где подать заявление, какие документы понадобятся и на что стоит обратить внимание.

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